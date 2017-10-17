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Başbakan Yıldırım'dan esnafa müjde

Başbakan Yıldırım, esnaf ve sanatkarların kullanacağı işletme kredisi sınırının 150 binden 200 bin liraya çıkarılacağını açıkladı.
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