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Çavuşoğlu: Irak, Türkiye üzerinden petrol ihracatı yapmak istiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kuzey Irak'taki petrol rezervleri merkezi yönetime ait, buraları ele geçirdi; şimdi tüm dünyaya Türkiye üzerinden petrol ihracatı yapmak istiyor" dedi.
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