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  4. Çifte felaket yaşayan aileye Bursa sahip çıktı

Çifte felaket yaşayan aileye Bursa sahip çıktı

Hatay’ın Antakya ilçesinde önce evlerini kaybeden, ardından sığındıkları çadırda çıkan yangınla ikinci bir felaket yaşayan Alpaslan Ailesi’ne Bursa Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Toplam 34 kişilik 5 aile için konteyner temin eden Büyükşehir Belediyesi, sağlık hizmetlerinden gıda ve giyime kadar ailenin tüm ihtiyaçlarını karşıladı.

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Hatay’da deprem yaralarını sarmak için yardımların dağıtımından konteyner kentler oluşturmaya, seyyar tuvalet kurulumundan sağlık hizmetlerine, dezenfeksiyondan psikolojik desteğe kadar her alanda yoğun bir mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, tüm dertlere derman olmaya çalışıyor.

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Maşuklu Mahallesi’nde depremde evleri yıkılan ve kurdukları 2 çadıra sığınan 35 kişilik Alpaslan Ailesi, ikinci bir felaketi de yangınla yaşadı. 5 ailenin sığındığı çadırların yanında bulunan sokak lambasından şiddetli fırtınada çıkan kıvılcımlar çadırların tutuşmasına yol açtı.

Çadır içindeki tüpün de patlaması sonucu hem iki çadır, hem de çadırların yanındaki römork üzerinde bulunan erzak ve eşyaların tamamı küle döndü. Can kaybının yaşanmadığı olay sırasında ailenin en yaşlı üyesi Naime Alpaslan, kaçarken düşünce kolundan ve burnundan yaralandı.

Bursa derman oldu

İki büyük felaketin ardından her şeylerini yitiren Alpaslan ailesi, son bir umutla Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’daki Koordinasyon Merkezi’ne ulaşıp, yardım istedi. Ailenin durumunu yerinde inceleyen ekipler, 5 ailenin sığınabileceği 4 konteyner, seyyar tuvalet ve duş ile yardım malzemeleriyle birlikte çifte felaket yaşayan ailenin yaralarını sormak için yola düştü. Bir taraftan konteynerler yerleştirilirken, diğer taraftan sağlık ekipleri tarafından Naime Alpaslan’ın kolu ve burnuna pansuman yapıldı.

Günlerdir Hatay’da yaraları sormak için canla başla çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, böylelikle 5 ailenin daha derdine derman oldu.

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