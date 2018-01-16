ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C

"Başka partiler gibi enerjimizi koltuk kavgalarıyla geçiremeyiz"

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Biz başka partiler gibi vaktimizi ve enerjimizi koltuk kavgalarıyla geçiremeyiz. Bizim verdiğimiz mücadele ikbal değil, istiklal ve istikbal mücadelesidir." dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.