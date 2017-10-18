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Erdoğan: Kerkük'e sırtımızı dönemeyiz

40. muhtarlar toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kerkük'e sırtımızı dönemeyiz. Mustafa Kemal Misak-ı Milli ile bu hattı çizmedi mi?" dedi.
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