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Erdoğan: Ticarette milli para kullanmalıyız

D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkelerimiz arasındaki ticarette artık milli para birimlerimizi kullanmanın yolunu açabildiğimiz takdirde D-8 tarihinde bir devrime imza atmış olacağız" dedi.
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