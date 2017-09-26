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Erdoğan'dan Barzani'ye bir uyarı daha

Ekonomik ve askeri yaptırım seçeneklerinin masada olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların hiçbirine gerek kalmadan Kuzey Irak yönetimi ümit ediyorum aklını başına alır" dedi.
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