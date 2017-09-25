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FSM'de trafik yoğunluğu

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 24 Eylül akşamı saat 22:00'da başlayan çalışma nedeniyle bu sabah trafik adeta kilitlendi. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre ise kentte trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 50'nin üzerinde.
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