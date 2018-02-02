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"Tepelerine bindik, hepsinin de canına okuyacağız"

Başbakan Yıldırım: "(Zeytin Dalı Harekatı) Tünellerini, mevzilerini, her şeylerini başlarına yıktık, hepsinin de canına okuyacağız, tertemiz edeceğiz." dedi.
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