ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
17 °C

Hint turizm acenteleri Bodrum'da

Türk-Hindistan Turizm Konseyi (TITC) Başkanı Çakmak, "Hindistan 1,3 milyar nüfusa sahip, yaklaşık 100 milyon zengini olan bir ülke" dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.