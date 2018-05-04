e-DÜNYA
19 °C

Hükümetten İnce'nin adaylığına ilk yorum

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, CHP'li İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "Kendinize güvenmiyor, rakibinizi ekarte etme yolunu izliyorsunuz" yorumunda bulundu.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.