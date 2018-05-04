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İnce "Dün mesajı vermiştim 'Gel-İnce'"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'nin ismi nihai karar verildi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, "Ben dün mesajı vermiştim. Zamanı gelince demiştim. Siz anlamadınız. Gel-İnce olarak anlamanız gerekiyordu" diye konuştu.
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