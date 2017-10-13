ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C

Kerkük operasyonu yalanlandı

Bağdat yönetimi, "Kerkük'e operasyon başlatıldığı" iddiasını yalanladı.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.