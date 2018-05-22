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Kıbrıs ovalarını suya kavuşturacak makine tanıtıldı

KKTC'nin Güzelyurt ve Meserya Ovalarını suya kavuşturacak projede kullanılması planlanan tünel açma makinesi Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yetkililerine tanıtıldı.
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