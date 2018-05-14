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İşte Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki sıralaması

24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların oy pusulasındaki sıralaması YSK'da yapılan oylama ile belirlendi. Buna göre; 1- Muharrem İnce 2- Meral Akşener 3- R. Tayyip Erdoğan 4- Selahattin Demirtaş 5- Temel Karamollaoğlu 6- Doğu Perinçek oldu.
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