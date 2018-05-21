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Petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti

Bahama bayraklı 36 bin 863 groston ağırlığında, 115 metre uzunluğunda, 80 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki "Scarabeo 9" adlı dev petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçti.
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