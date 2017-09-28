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Rize'deki sel can aldı

Rize'de yaşanan sel felaketinde bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Ayrıca Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
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