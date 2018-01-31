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"Türkiye'nin içinden roket saldırısı akla ziyan düşüncedir"

Başbakan Yıldırım, bir gazetecinin "Roketler Türkiye'nin içinden atılıyor" iddialarını hatırlatması üzerine "Türkiye'nin içerisinde, Türkiye'deki vatandaşlara roket saldırısı akla ziyan, deli saçması düşüncelerdir." yanıtını verdi.
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