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Rumeli Hisarı'nda restoranda yangın

Rumeli Hisarı sahilinde bulunun bir restoranda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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