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"Savunma sanayii projeleri 60 milyar dolara ulaştı"

Erdoğan, "Eğer Türkiye, savunma sanayinde son 15 yılda yaptığı atakları gerçekleştirmemiş olsaydı, bugün bırakınız Zeytin Dalı Harekatı'nı, kendi sınırlarımız içindeki terör operasyonlarını dahi yürütemez hale gelirdi." değerlendirmesinde bulundu.
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