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Sınırdaki tatbikat 26'ncı günde

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda başlatılan tatbikat 26'ncı gününe girdi.
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