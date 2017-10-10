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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
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