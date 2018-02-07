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"Vize ile ilgili çalışmayı tamamladık"

AB Bakanı Ömer Çelik, "Vize ile ilgili çalışmayı tamamladık. Bugün yarın AB Komsiyonu'na bu çalışma teslim edilecek. Türkiye üzerine düşen bütün mükellefiyetleri yerine getirmiştir. Bize göre 72 kriterin hepsi yerine getirilmişti de" dedi.
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