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Türkiye'nin ikinci FSRU'su Kasım'da faaliyete başlayacak

Türkiye'nin enerji arz güvenliğini garanti altına alacak, 263 bin metreküp sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) depolama kapasiteli ikinci yüzer sıvılaştırılmış doğalgaz depolama ve gazlaştırma terminali (FSRU) Kasım'da faaliyete girecek.
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