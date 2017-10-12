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Yıldırım: Sınırımızda yeni bir baş ağrısı oluşturulmaya çalışılıyor

Başbakan Binali Yıldırım, "Güney sınırlarımızda yeni bir kuşak oluşturulmaya çalışılıyor, yeni bir baş ağrısı oluşturulmaya çalışılıyor hem Irak'ta hem Suriye'de; ama biz buna izin vermeyeceğiz." dedi.
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