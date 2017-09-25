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Yıldırım: TEOG yerine üç alternatif belirlendi

Başbakan Yıldırım, MEB'in TEOG yerine uygulanmak üzere 3 farklı plan üzerinde çalıştığını, belirsizliğin bir ay içerisinde giderileceğini söyledi.
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