ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C

Yunanistan adalarına feribot seferleri yeniden başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Midilli-Ayvalık arasında yolcu taşıyan feribot işletmecileri, öğle saatlerinde bakanlıktan gelen karşılıklı seferlerin tekrar başlamasına yönelik müjdeli haberle büyük sevinç yaşadılar.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.