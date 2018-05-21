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Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi hareketleniyor

Aydın'ın, Kuşadası ilçesine, Bahamalar ve Marshall Adaları bayraklı ultra lüks 2 gemi yanaştı. Ultra lüks kruvaziyerlerle 918 turist geldi. Turistlerden bazıları Efes ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti, bazıları da kent merkezinde alışveriş yaptı.
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