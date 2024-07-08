2024'ün en pahalı uçak bileti açıklandı

Türkiye'deki bir çevrimiçi seyahat platformu, kullanıcı davranışlarından hareketle hazırladığı 2024’ün ilk yarısının seyahat raporunu yayımladı.

Yaş gruplarına ve aylara göre tercih edilen destinasyonların da belirlendiği rapora göre yılın ilk yarısında iç hatlarda en çok tercih edilen rotalar İstanbul - Antalya, İzmir - İstanbul ve Adana - İstanbul oldu.

En pahalı tek yön uçak bileti 299 bin 177 liraya satıldı

Yayımlanan rapora göre, yılın ilk altı ayının en pahalı dış hat tek yön uçak bileti, İstanbul - Paris rotasında 299.177 lira satıldı. En pahalı dış hat gidiş - dönüş uçak bileti ise İstanbul - Bangkok uçuşunda 243 bin 060 lira alıcı buldu.

Aynı dönemde, iç hatlardaki en pahalı tek yön uçak bileti İstanbul - Antalya rotasında 9 bin 117 lira olurken; en pahalı iç hat gidiş-dönüş uçak bileti ise İstanbul - Dalaman rotasında 15 bin 327 lira olarak kaydedildi. Yılın ilk yarısında iç hatlarda en çok tercih edilen rotalar İstanbul - Antalya, İzmir - İstanbul ve Adana - İstanbul oldu. Dış hatlarda ise İstanbul - Bangkok birinci sırada yer alırken, onu İzmir - Tahran ve İzmir - Berlin güzergâhları takip etti.

En ucuz iç hat bileti 432 liraya alıcı buldu

2024’ün en ucuz iç hat uçak bileti 432 liraya İstanbul - İzmir uçuşunda, en ucuz iç hat gidiş-dönüş uçak bileti ise Balıkesir, Edremit - İstanbul rotasında bin 043 liradan alıcı buldu. En ucuz dış hat tek yön uçak bileti 642 liraya İstanbul - Tahran rotasında, en ucuz dış hat gidiş - dönüş uçak bileti ise İstanbul - Bükreş uçuşunda 2 bin 145 liraya satıldı.

En ucuz uçuşlar ocak ve mart aylarında yapıldı

Rapora göre, uçak bileti fiyatlarında en ucuz dönem dış hatlarda Ocak, iç hatlarda ise Mart ayı olarak belirlendi. Dış hatlarda Ocak ayında tek yön biletler, ortalama 4 bin 763 lira, gidiş-dönüş biletler ise 8 bin 209 lira ile en düşük fiyatlarla uçulan dönem olarak kayıtlara geçti. Mart ayında ise bu fiyatlar tek yön biletlerde 5 bin 192 lira, gidiş - dönüş biletlerde ise 10 bin 596 lira ortalama ile en yüksek seviyelere ulaştı.

İç hatlarda, Mart ayında tek yön biletler bin 370 lira, gidiş-dönüş biletler ise 2 bin 608 lira fiyat ortalamasıyla satıldı. Buna karşılık, haziran ayında iç hatlarda uçak bileti fiyatları tek yönde 2 bin lira, gidiş - dönüşte 3 bin 813 lira ortalama ile en yüksek seviyelere çıktı.

Gençlerin tercihi neresi?

65 yaş üzeri yolcular, iç hatlarda en çok İstanbul, İzmir ve Antalya’ya, dış hatlarda ise Viyana, Stuttgart ve Düsseldorf’a uçtu. Öğrenciler, iç hatlarda en çok yolculuğu İstanbul, Antalya, İzmir; dış hatlarda ise Düsseldorf, Stuttgart ve Frankfurt’a yaptı.

Çiftler, dış hatlarda en çok Amsterdam, Düsseldorf ve Bangkok’a; iç hatlarda ise İstanbul, Antalya ve İzmir’e uçtu. Çocuklu aileler dış hatlarda en çok Düsseldorf, Frankfurt ve Münih’e; iç hatlarda İstanbul, Antalya ve İzmir’e gitti.