Akbil para yükleme ve bakiye sorgulama nasıl yapılır? Akbil kişiselleştirme ve vizeleme nedir?

Elektronik kart sistemine geçen şehirlerde otobüs, metro, tramvay gibi toplu taşıma araçlarını kullanmak için herkesin akbil kartına ihtiyacı var. Peki, toplu taşıma kullanımı için şart olan akbil nasıl alınır? Akbil bakiye sorgulama nasıl yapılır? İşte, akbille ilgili merak edilen her şey!

Akbil Nedir?

"Akbil nedir?" sorusunu yanıtlamadan önce "Akbil ne demek?" sorusuna cevap aramak gerekiyor. "Akıllı bilet" kelimelerinden türetilen akbil, toplu taşıma araçlarında elektronik bilet sistemi olarak kullanılan kartlara verilen isimdir. Bu kart, başlangıçta İstanbul Büyükşehir Belediyesinde kullanılmaya başlandı ve zamanla diğer büyükşehir belediyelerinde de yayıldı.

Akbil kart sistemleri; İstanbulkart, Ankarakart ve Antalyakart gibi isimlerle anılıyor. Özellikle otobüs ve tramvaylarda yaygın bir şekilde tercih edilen bu sistem, sadece toplu taşıma araçlarında kullanılmıyor. Örneğin İstanbulkart; zincir marketlerde, online alışverişlerde, İSPARK otoparklarında, belirli kafelerde ve kitapçılarda, bazı kültürel merkezlerde de geçiyor.

Akbil Nasıl Alınır?

Akbil kart alma konusunda her şehrin farklı prosedürleri var. Örneğin, İstanbul'da akbil almak için online olarak kart başvurusu yapmak veya İstanbulkart merkezlerine gitmek gerekir. Akbil almak için başvuru yapmaya gerek olmayan anonim kartlar da mevcut. Örneğin, kartınızı kaybettiyseniz veya bir şehri ziyarete geldiyseniz hızlı bir şekilde yeni kart alabilirsiniz. Şehir içinde pek çok noktada bulunan akbil makinelerinden belirli ücret karşılığında kart çıkartabilirsiniz.

Otomatik bilet makinelerinin yanı sıra şehirlerde birçok bilet temsilciliği de bulunuyor. Bu temsilciliklerden de anonim kart alabilirsiniz. Kart satış merkezlerinin ve otomatik dolum makinelerinin genellikle işlek noktalarda ve duraklara yakın yerlerde bulunduğunu da belirtmemiz gerek.

Öğrenci olarak akbil kart kullanacaksanız adınıza tanımlı bir öğrenci kartı çıkarmanız gerekiyor. Bazı şehirlerde indirimli veya ücretsiz öğrenci kartı çıkarmak için online başvuru ve adrese teslim imkânı bulunuyor. Ancak çoğu şehirde online başvuru olanağı olmadığı için bu şehirlerde öğrenci kimliği ile çıkarılacak kartlar için kimlik ve öğrenci belgesi ile kart başvuru merkezlerine giderek başvuru yapmak gerekiyor.

Elektronik kart sistemlerinde kullanılan indirimli kartlar arasında öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve 60 yaş üzeri kartları da yer alıyor. Yalnızca kendiniz başvuru yaparak alabileceğiniz bu kartlar için de merkezlere gerekli evraklarla başvuruda bulunmanız gerekiyor. Kişisel kart çıkarmadığınız takdirde anonim kart kullanarak indirimli ücretten yararlanmanız ise mümkün değil.

Akbil Çıkarma Ücreti Nedir?

Akbil çıkarmak için belirli bir ücret ödemeniz gerekir. Elektronik kart sistemine tanımlı bu kartları almak için başvuru merkezlerinde sizden akbil çıkarma ücreti istenir veya bu ücret karta aktarılmasını istediğiniz tutardan kesilir. Otomatik bilet makinelerinden çıkartılan anonim kartlarda ise kart ücretini makineler tahsil eder. Makineye atılan paradan bu ücret tahsil edildikten sonra kalan miktar karta tanımlanır ve kart bakiyesine eklenir. Akbil çıkarma ücretleri şehirden şehre değişiklik gösterir. Ayrıca indirimli kart çıkarma ücreti de tam kart çıkarma ücretinden farklı olabilir.

Akbil Kişiselleştirme Nedir?

Akbil kişiselleştirme, kendi adına kart çıkarma işlemidir. Özellikle indirimli veya ücretsiz tarifeli akbil kullanımlarında akbili kişiselleştirmek şart. Düzenli olarak kart kullanıyorsanız ve indirimli kartlardan yararlanma hakkınız yoksa kartınızı yine de kişiselleştirebilirsiniz. Bu sayede kişiselleştirilmiş kartların bazı avantajlarından yararlanabilirsiniz. Örneğin, kişiselleştirilmiş kartınız kaybolursa kayıp başvurusunda bulunarak kartın içindeki bakiyeyi alabilirsiniz.

Akbil kişiselleştirmek için kart başvuru merkezlerinden kart çıkarmak veya online başvuru imkânı varsa online platformlar üzerinden kişisel kart başvurusu yapmak gerekiyor. Akbil kartlarını sonradan kendi adına kaydetme işlemi bazı kart uygulamalarından da yapılabiliyor. İstanbulkart - Dijital Kartım uygulaması da bunlardan biri.

Akbil Vizeleme Nedir?

Akbil vizeleme işlemi, indirimli veya ücretsiz tarifeyle kullanılan kartlar için her yıl yapılması gereken akbil güncelleme uygulamasıdır. Öğrenci, öğretmen veya 60 yaş üstü fark etmeksizin indirimli veya ücretsiz kart kullanan herkesin akbil yenilemesi yapması gerekir. Akbil vize yenilemesi her yılın sonunda yapılır ve yenileme tarihi SMS ile kullanıcıya bildirilir. Vizeleme işlemi yapılmadığı takdirde indirimli veya ücretsiz kart kullanımına devam edilemez. Üstelik akbil vizesi yapılmamışsa kart kullanıldığı zaman vizenin yenilenmesi gerektiği konusunda uyarı verebilir.

Akbil Güncelleme Nasıl Yapılır?

Akbil güncelleme işlemi vize bitiş tarihinden önce yapılmalıdır. Bu işlem, otomatik bilet makinelerinden veya kart mobil uygulamasından gerçekleştirilebilir. Yıl sonunda yapılan güncelleme bir sonraki yıl boyunca geçerli olur. Akbil yenileme işlemi ücretlidir ve vize ücreti şehirden şehre, karttan karta değişebilir.

Akbil Nasıl Basılır?

Akbil, toplu taşıma araçlarına binerken kapının hemen yanındaki cihaza okutulur. Bu cihazda kart bilgilerini gösteren bir ekran vardır. Ekranın altında ise kartın okutulması gereken manyetik alan yer alır. Manyetik alana kartın tutulması, akbil basmak için yeterlidir.

Akbil basarken bazı detaylara dikkat etmeniz gerekir. Kartı cihaza çok uzak tuttuğunuz takdirde kart okunmayabilir. Kartı okuturken parmağınızı cihaz ve kart arasına koymak da kartın okunmasını engelleyebilir. Elektronik bilet sistemlerine kartı okuturken cihaza başka bir manyetik kart veya madde tutmamanız gerekir.

Akbil basmak için kullanılan diğer noktalar da turnikelerdir. Metro veya tramvay için kullanılan turnike sistemi, alana girişte akbil basılmasını gerektirir. Turnikelerin üzerinde yer alan ekrana akbili tutmak turnikeyi çalıştırmak için yeterlidir.

Akbil Para Yükleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Akbil para yükleme işlemi; kart temsilciliklerinden, otomatik bilet makinelerinden veya internet üzerinden yapılabilir. Karta para yükleme işlemi online olarak yapılacaksa kartın mobil uygulaması veya internet adresi kullanılabilir. Kartın içine para yüklendiğinde bu bakiye daha önce bahsettiğimiz yerlerde okutularak harcanabilir. Kartın kaybolması veya hasar görmesi durumunda kartlar arası para aktarılarak yeni bir kart kullanılabilir.

Akbil Bakiye Sorgulama Nasıl Yapılır?

Akbilin içindeki bakiyeyi görmek için pek çok farklı yöntem var. Bunlardan ilki kartı otomatik bilet makinelerine okutmak. Para yükleme amacı olmasa bile kart bu makineye okutulduğunda biletmatik ekranında kartın içindeki bakiye görünür. Ayrıca mobil uygulama üzerinden de kayıtlı tüm kartların içindeki bakiye kontrol edilebilir. Toplu taşımalardaki cihazlarda ve turnikelerde yer alan ekrandan da bakiye bilgisine ulaşmak mümkün. Bu ekranlardan ne kadar para çekildiği ve bu işlem sonrasında kartta ne kadar para kaldığı görülebilir.

Akbil Kaybedildiğinde Ne Yapılmalı?

Akbil kartı kaybedilirse hem ulaşım sorunları yaşanabilir hem kartın içinde kalan bakiye için endişe duyulabilir. Bu sorunların önüne geçebilmek ve kartın içinde kalan parayı alabilmek için hemen kart başvuru merkezlerine müracaat etmek gerekir. Başvuru sırasında kartın içindeki bakiyenin farklı bir karta aktarılmasını talep etmem mümkün. Bakiye aktarım talebinin ardından birkaç gün sonra bu transfer sağlanır ve bakiye yeni karta yüklenir. Kart kaybolduğunda başkalarının kartı kullanmaması için bloke etmek gerekir.