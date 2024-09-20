Ali Sabancı ailesi ile birlikte ölümden döndüğü kazayı ilk kez anlattı

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında ailesi ile birlikte Leros Adası'na giderken kendi kullandığı botla kayalıklara çarpan iş adamı Ali Sabancı, korkunç kazayı ilk kez anlattı.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ANSİAD) toplantısında konuşan Ali Sabancı​, hastanede geçen 9 günün ardından uyandığını ve ilk sorusunun "Herkes hayatta mı?" olduğunu söyledi.

"Bir hesaba göre 53 yaşındayım, öbür hesaba göre 13 aylığım" diyen Sabancı, kaza sonrası eşinin yüzünün parçalandığını kendisinin ise 11 ameliyat geçirdiğini söyledi.

'Eşimin suratı parçalandı'

Çocuklarının kaza sırasında suya düştüğünü söyleyen Sabancı, sözlerine şöyle devam etti:

"Motor kazası yaptım. Deniz motoru... Ben sürüyordum. Eşimin suratı parçalandı. Ben galiba 10 veya 11 ameliyat oldum. Çocuklarımız vardı teknede, suya düştüler. Kayaya çarptık, suya düştüler ama kayaya çarpmadılar. Allah'ın işi bu. 2 ekip vardı büyük teknede çalışan. Onların birinin omzu çıktı, diğeri suya düştü. 3 hafta evvel böyle benzer bir kazada, teknedekiler Allah rahmet eylesin, kayaya çarpıp ölmüştü." dedi.

"9 gün sonra İstanbul'da uyandım"

Kaza sonrası tekneye bindiğini bile hatırlamadığını söyleyen Ali Sabancı, "9 gün sonra İstanbul'da uyandığımda başhekime 'Herkes hayatta mı?' diye sordum. 3-4 ay kadar hastanede kaldım. Her geçen gün büyütmemeyi öğrendim. Öğreniyorum. Ölünceye kadar da öğreneceğim. Hepimiz zaten ümit ediyorum ölünceye kadar gelişeceğiz. Ben oldum diyen zaten ölmüş." dedi.