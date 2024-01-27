Anadolu Efes, gençleri tarıma kazandıracak

Mehmet Hanifi GÜLEL-DÜNYA

Sürdürülebilirliği ana şirket stratejisinin temelinde konumlandıran Anadolu Efes, mevcut ve gelecek nesillerin refahını güvence altına alma hedefiyle Sürdürülebilirlik Akademisi ile ‘Sürdürülebilir Tarım ve Etki Girişimciliği’ eğitim programını hayata geçiriyor. Şirket, bu eğitimlerle gençlere, doğayla uyumlu gıda üretimine yönelik sürdürülebilir bir yaklaşım kazandırmayı ve gıda krizine karşı sürdürülebilir tarımla yenilikçi fikirler yeşertmeyi amaçlıyor. Akademisyenler ve uzman eğitmenler tarafından özellikle üniversite öğrencilerine ve Anadolu Efes’in paydaşı çiftçilerin ailelerine yönelik düzenlenen ücretsiz online program, katılımcılara sürdürülebilir tarım konusunda bilgi, farkındalık ve yetkinlik kazandırmayı hedefliyor.

Eğitim ve tarım gibi iki önemli konu bir araya getirildi

Eğitim ve tarım gibi iki önemli konuyu bir araya getiren bir proje başlattıklarını ifade eden Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Onur Altürk, tarım alanında 40 yılı aşkın süredir çiftçilerle çalıştıklarını ve yaklaşık 10 bin kişiye geçim kaynağı sağladıklarını belirtti. Çiftçileri desteklemek ve maltlık arpa üretiminin sürdürülebilirliğini güvence altına almak için onlara teknoloji ve eğitimlerin yanı sıra finansal anlamda da destek sağladıklarını belirten Altürk, ‘’Mazot gibi ihtiyaçları için kullanmak üzere her yıl Çiftçi Teşvik Paketleri sunuyoruz. Çiftçilerimize sertifikalı tohum dağıtımı desteği de sağlıyoruz. Geldiğimiz noktada tarımsal ekonomiye katkımız 1 milyar TL seviyesine ulaştı. Tarımın devamlılığının dünya ve Türkiye için oldukça önemli olduğunun bilincindeyiz. Yapılan projeksiyonlar 2050 yılına kadar dünyada gıda talebine dayalı üretim artışının yüzde 65’e ulaşması, tarımsal üretimin de en az 2 katına çıkartılması gerektiğini gösteriyor. Öte yandan hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde bir çiftçinin ortalama yaşının 60 olduğunu görüyoruz. Tarımda sürdürülebilirliğe ve gençlerin bu alandaki istihdamına artık her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Tüm bunların ışığında gençleri tarıma yaklaştırmak, eğitime erişimlerini kolaylaştırmak için ‘Sürdürülebilir Tarım ve Etki Girişimciliği’ ücretsiz online eğitim programını hazırladık. Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencilerimiz ve paydaşımız olan çiftçilerimizin aileleri bu eğitim sayesinde rejeneratif tarımdan gıda israfına, döngüsel ekonomiye ve sürdürülebilir yaşam pratiklerine kadar birçok konu hakkında bilgilerini geliştirebilir, farkındalıklarını artırabilir’’ diye konuştu.