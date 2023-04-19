Ankara'daki öğrencilere Kantin Desteği müjdesi! İşte, Kantin Desteği Programı'nın detayları...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda öğrencilere yönelik Kantin Desteği Programı'nı duyurdu. Bu program kapsamında sosyal yardım alan ailelerin öğrenci olan çocukları için sadece kantinlerde geçerli olmak üzere 330 TL'lik kantin desteği yatıracak. Peki, Kantin Desteği Programı'ndan kimler faydalanabilecek? Başvuru şartları neler?

Başkent Kart Kantin Desteği'ne Kimler Başvurabilir?

Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı öğrenciler için Kantin Desteği Programı'na başvurabilmek için öncelikle Başkent Kart'a sahip olmalısınız. Başkent Kart sahibi olabilmeniz içinse muhtaçlık sınırının altında olmanız gerekiyor. Bunun için hanedeki kişi başına düşen gelir, asgari ücretin 1/3'ü veya daha azı olmalı.

İlk başta pilot bölgede faaliyete geçecek uygulama kapsamında 14 bin öğrenciye destek verilecek. Daha sonrasında bu sayının 60 bin öğrenciye çıkarılması hedefleniyor. Bu desteğe yalnızca Ankara ili sınırlarında yaşayanlar başvuru yapabilir. Bu vatandaşlar arasından:

- İşi ve geliri olmayanlar,

- Muhtaçlık sınırının altında olanlar,

- Engeli olması sebebiyle çalışamayan aileler,

- Kimsesiz kişiler,

- Boşanmış kadınlar,

- Afetzedeler,

- Şehit ve gazi yakınları başvuru yapabilir.

Başkent Kart Kantin Desteği Başvurusu Nasıl yapılır?

Daha önce de belirttiğimiz gibi bu destekten yararlanabilmek için öncelikle Başkent Kart başvurusu yapmanız gerekiyor. Başvuru yapabilmek için Ankara Belediyesinin web sitesi üzerinden ''Başkent Kart Başvuru'' sekmesine tıklayarak karşınıza çıkan formu doldurmanız yeterli. Belediyenin yapacağı değerlendirme sonucunda Başkent Kart almaya hak kazananlar, daha sonra Kantin Desteği'ne başvuru yapabilir. Kantin Desteği ön başvuruları için yine Ankara Belediyesinin internet sitesinde bulunan ''Sosyal Hizmetler Dairesi Ön Başvuru Ekranı'' üzerinden form doldurmalısınız.

Başkent Kart Kantin Desteği Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ankara Büyükşehir Belediyesinin dar gelirli aileler için başlattığı Kantin Desteği Programı'na başvurabilmek için temin etmeniz gereken belgeler şunlardır:

- Başvuru yapacak velinin kimlik kartının aslı ve fotokopisi,

- Ev halkının tamamının kimlik kartı fotokopisi,

- Öğrencinin kimlik kartı ve fotokopisi,

- İkametgâh belgesi,

- Vukuatlı nüfus kayıt belgesi,

- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak gelir veya gelirsizlik belgesi,

- Muhtarlıktan temin edilecek fakirlik kâğıdı,

l Ev halkının mal beyanlarına dair belgeler.