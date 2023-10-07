Beşiktaş'ta hayvan severler için Kedi Müzesi açıldı

İstanbul’un ilk hayvan temalı müzesi olan Kedi Müzesi’nin açılışı 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde gerçekleşti. Açılışa Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sanatçı Sunay Akın, sunucu Metin Uca, yazar Nebil Özgentürk, ressam Gürbüz Doğan Ekşioğlu ve hayvan severler de katıldı.

Müze, çizgi roman dünyasının ünlü kedi karakterleri sergilenerek hayal kahramanı kedilere odaklanılıyor. Sunay Akın'ın önderliğinde hayata geçirilen bu özel müze, çocuklar ve yetişkinler için doğa ve hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Müzede masallar, oyuncaklar, oyunlar ve çizgi romanlardaki kedi karakterleri aynı çatı altında bulunuyor.

“İnsana en yakın hayvan kedi”

Sunay Akın, açılışta yaptığı konuşmada, doğa korumacılığı ve hayvan sevgisi konularının önemine vurgu yaparak, müzenin neden kedi temalı olduğunu şu şekilde açıkladı "Çünkü uygarlık tarihinde insana en yakın olan hayvan hep kedi olmuş. Evet, köpek de var, kuş da var, at da var ama en yakın kedi."

Müzede ayrıca Nuh'un Gemisi bölümü ve Kedi Kaleci temasıyla futbol tarihinden özel örnekler de sergileniyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise müzenin açılışında, bu güzel eserin hayalini kurdukları bir projeyi gerçeğe dönüştürdüklerini ifade ederek, müzenin Beşiktaş'ın tarihi alanlarından biri olan Çırağan Hizmet Binası'nda bulunduğunu ve bu mekânın müze ile daha keyifli bir yer haline geleceğini belirtti.

Ayrıca, müzenin çocuklar için önemli bir merkez olacağını ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocukları ağırlamayı hedeflediklerini de ekledi. Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, gelecekte buranın daha büyük bir müze haline dönüştürülmesi amacını da paylaştı.

Akpolat sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Aslında duymak istediğimiz ses öğrencilerimizin cıvıltılı sesleridir. Başından beri bunların hayalini kuruyorduk ama bugüne nasip oldu. Dolayısıyla bu güzel alanı kazandırdık. Biliyorsunuz ki Beşiktaş, Türkiye'ye bir vesileyle gelen herkesin mutlaka uğradığı, nefes aldığı bir yer. İnsanların Beşiktaş'a gelmek için bir bahanesi daha var. Türkiye'nin bütün çocuklarını burada ağırlayacağız. Onlarla ilgili bir çalışma programımız var. Hazırlığını yapıyoruz, burası onların merkezi olsun istiyoruz. Buradaki diğer hizmet alanlarını da taşıyacak bir yer bulursak buranın tamamını aslında bir Boğaziçi Müzesi'ne ya da bir Cumhuriyet Müzesi'ne dönüştürmek istiyoruz."