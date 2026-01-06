Bu haftada Eşref Rüya yok mu? Eşref Rüya yeni bölüm neden yok?

Kanal D'nin reytinglerde her hafta birinci olan dizisi Eşref Rüya bu hafta ekrana gelmeyecek. Dizinin yayınlanmaması seyirciyi hüsrana uğratırken peş peşe "Eşref Rüya yeni bölüm neden yok" sorusu geliyor.

Eşref Rüya yeni bölüm neden yok?

Birçok dizi yılbaşı nedeniyle çekimlere ara verdi. Bu dizilerden biri de Eşref Rüya oldu. Bu sebeple projenin yeni bölümü yayınlanmayacak. Eşref Rüya'nın 14 Ocak Çarşamba günü ekrana gelmesi bekleniyor.

Yeni bölümde neler olacak?

Nisan, vurulduktan sonra hastanede gözleri açar. Eşref, Nisan'ı korumak için büyük bir mücadele verse de Nisan hastaneden kaçırılıyor ve ölümle yeniden burun buruna geliyor.