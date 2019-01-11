Bursa ipeği yeniden hayat buluyor

11 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez, asırlar boyunca Türk kültürünün bir simgesi haline gelmiş olan ipekçiliğin ortadan kaybolma tehlikesiyle yüz yüze kalması karşısında “Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak” projesini başlattıklarını hatırlattı.

Bu kapsamda BUSMEK’in ipek üretiminin her safhasında yer alarak ipekçiliğin yaşatılmasına ve gelecek kuşakların ipekçilik kültürünü tanımaları ve sevmelerine katkı sağladığına işaret eden Sönmez, “Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlarımızı yaşatmak vizyonuyla BUSMEK, Bursa ipeğinin kozadan nihai ürüne dek üretilmesinde çalışmalarını sürdürüyor. Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Harmancık ve İnegöl ilçelerinde kurulan halıhanelerde BUSMEK kursiyerleri tarafından üretilen el emeği göz nuru halılar ilmek ilmek işleniyor” dedi.

Sergide BUSMEK Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi’nin hazırladığı atölye çalışmalarıyla vatandaşlar ipeğin oluşumuyla ilgili tüm aşamaları canlı izleme olanağına sahip oldu. İpekçilikte büyük önem taşıyan tepme mancınık ve devdah adlı geleneksel ipek büküm makinasının nasıl çalıştığını, iplerin nasıl boyandığını, bu iplerle kumaş ve halıların nasıl dokunduğunu yakından incelediler.

Özel sergi, yarın sona eriyor.