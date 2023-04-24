Depremzede çocuklar COLIN’S Atölyesi’nde yaratıcı tasarımlara imza attı

Kahramanmaraş merkezli depremin ilk günlerinden beri bölgeye destek veren COLIN’S, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kolları sıvadı. Kırmızı Çocuklar Derneği öncülüğünde inşa edilen Kırmızı Çatı projesine destek veren marka, 23 Nisan’da Kırmızı Çatı’nın açılışının gerçekleştirildiği şenlikte COLIN’S Atölyesi’nde çocuklarla buluştu.

23 Nisan şenliğinde Kahramanmaraş ve çevre illerde depremden etkilenen birçok çocuğun buluştuğu Kırmızı Çatı Oyun Alanı’nda birbirinden eğlenceli ve öğretici aktiviteler gerçekleşti. Aktivite çadırlarından biri de COLIN’S Atölyesi’ne ayrıldı. COLIN’S çalışanlarından oluşan gönüllü ekibin de aktif olarak eşlik ettiği atölyede, yüzlerce çocuk yaratıcı ve eğlenceli tasarımlara imza attı. Değerli tasarımcı Serli Keçoğlu ve Gülden Bilgili, COLIN’S Atölye’ye öncülük etti.

COLIN’S çalışanlarının ve COLIN’S İcra Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu’nun da özel olarak deprem bölgesinden tedarik ettiği çok sayıda oyuncak çocuklara ve hijyen setleri ise çocukların ailelerine hediye edildi. COLIN’S, açılışı kutlanan ve uzun soluklu bir proje olan Kırmızı Çatı projesi için destek sağlamaya devam edecek.