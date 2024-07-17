Devrim otomobilinin yapım ekibinden Mühendis Şecaattin Sevgen vefat etti

Makine Yüksek Mühendisi Şecaattin Sevgen'in damadı Cemal Geçilmez, yaptığı açıklamada 99 yaşındaki kayınpederinin 100. Yıl Mahallesi'ndeki evinde dün hayatını kaybettiğini, ardından Karşıyaka Mezarlığındaki aile kabristanında defnedildiğini bildirdi.

Geçilmez, Sevgen'in Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in motor şanzıman grubu ekibinde yer aldığını belirtti.

Şecaattin Sevgen, Devrim'in direksiyonuna 58 yıl sonra yeniden geçti - 08.05.2019 - AA



Sevgen'in, Eskişehir'deki Devrim Arabaları Müzesi'nde sergilenen bej renkli Devrim otomobilinin 29 Ekim 1961'de, dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e arzı sırasında otomobili kullanan kişi de olduğunu ifade eden Geçilmez, şunları söyledi:

"Berrak hafızasını, muhakeme gücünü, okuma alışkanlığını ve ideallerini hiç kaybetmeden sevgili babamızın en büyük arzusu, yerli teknoloji ve sanayimizin gelişmesiydi. Nitekim, 50 yılı aşkın profesyonel iş hayatı boyunca bu uğurda sergilediği çalışma ve örnek tavrıyla arkasında güzel izler bırakarak bu dünyadan ayrıldı."