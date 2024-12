Dünyaca ünlü rapçi Eminem'in acı günü: Annesi kansere yenik düştü...

Takip Et

Dünyaca ünlü rap müzik sanatçısı Eminem, annesi Debbie Nelson’ın ölüm haberiyle sarsıldı. Eminim'in annesi 69 yaşındaki Nelson, bir süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü.

Debbie Nelson’ın, ABD’nin Missouri eyaletine bağlı St. Joseph bölgesinde, 2 Aralık Pazartesi akşamı hastaneye kaldırıldığı ve kanserle ilgili komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

'Mockingbird', ‘Lose Yourself’, ‘Till I Collapse’ ve ‘Without Me’ gibi efsanevi parçalarıyla bir döneme damga vuran Eminem (Marshall Bruce Mathers III), annesiyle geçmişte inişli çıkışlı bir ilişkiye sahipti.

Debbie Nelson, Eminem’in kariyerinin yanı sıra kişisel yaşamında da önemli bir figür olarak biliniyordu. Hayatını kaybeden Nelson’ın, rap sanatçısının erken dönem mücadelesinde büyük bir etkisi olduğu ifade ediliyor.

Eminem kimdir?

17 Ekim 1972'de ABD'nin Missouri eyaletinde doğan Eminem (Marshall Bruce Mathers III), dünyaca ünlü bir rap sanatçısı, söz yazarı, yapımcı ve aktördür. Rap müziğin en başarılı isimlerinden biri olarak kabul edilen Eminem, çığır açan kariyeri boyunca birçok ödül kazanmış ve milyonlarca albüm sattı.

2000'de çıkan "The Marshall Mathers LP" albümü, rap müzik tarihinin en hızlı satan albümlerinden biri oldu. Ardından gelen "The Eminem Show" (2002), "Encore" (2004) gibi albümlerle kariyerini zirveye taşıdı.

Başarıları

15 Grammy ödülüne sahip olan Eminem kariyeri boyunca çok büyük başarılara imza attı. Bunlar şöyle:

* 2003 yapımı "8 Mile" filmindeki "Lose Yourself" adlı şarkısının performansıyla Oscar Ödülü kazanarak bu ödülü alan ilk rapçi oldu.

* Dünyanın en çok satan müzik sanatçılarından biridir ve albümleri dünya genelinde 220 milyondan fazla kopya satmıştır.

* Rolling Stone dergisi tarafından "Tüm Zamanların En Büyük 100 Sanatçısı" listesine alınmıştır.