Dünya'ya düşen göktaşı geceyi aydınlatttı

Kahamanmaraş'ta dün akşam saat 20:00 sıralarında gökyüzünde parlak bir ışık görüldü.

Kameralar tarafından kaydedilen ışık süzmesinin yer yüzüne yaklaşınca parlaklığını kaybettiği gözlendi.

Diyarbakır, Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdır Bingöl, Elazığ, Batman ve Tunceli’de de sokaklarda birçok kişi Dünya'ya doğru düşen ışığı seyretti.

Göktaşı olduğu tahmin edilen cisim nedeniyle hava bir anlığına gündüze döndü.

Evlerin camları titredi

AFAD Bingöl İl Müdürlüğü'nün açıklamasında ise Kiğı ile Yayladere ilçelerinden konuya ilişkin ihbar geldiği belirtildi.

Açıklamada, "AFAD İl Müdürlüğümüze Kiğı ve Yayladere ilçelerinde gök taşının parlaması anında patlamaya yakın seslerin duyulması ve bazı evlerin camlarında titremeye sebep olduğu ihbarı üzerine yaptığımız araştırmalar sonucu bölgede herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.