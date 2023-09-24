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Erdoğan, AK Partililerle basketbol oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma arkadaşlarıyla basketbol oynadığı görüntüler paylaşıldı.

Haber Merkezi
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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma arkadaşlarıyla basketbol oynarken çekilen görüntüleri paylaştı.

Varank'ın sosyal medya hesabından, "Masada, sahada, sporda mücadeleye devam." ifadesiyle paylaştığı görüntülerde, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basketbol sahasında çalışma arkadaşları ve milletvekilleriyle basketbol oynadığı anlar yer alıyor.