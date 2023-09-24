Erdoğan, AK Partililerle basketbol oynadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma arkadaşlarıyla basketbol oynadığı görüntüler paylaşıldı.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma arkadaşlarıyla basketbol oynarken çekilen görüntüleri paylaştı.
Masada, sahada, sporda mücadeleye devam! pic.twitter.com/I221gi3XPG— Mustafa Varank (@varank) September 24, 2023
Varank'ın sosyal medya hesabından, "Masada, sahada, sporda mücadeleye devam." ifadesiyle paylaştığı görüntülerde, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basketbol sahasında çalışma arkadaşları ve milletvekilleriyle basketbol oynadığı anlar yer alıyor.