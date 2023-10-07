Evidea Kedi Evi projesini başlattı

Evidea, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak hayvanların daha iyi bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyor. Evidea Gönüllüleri, bu anlamlı günde Maltepe Belediyesi ile iş birliği yaparak "Kedi Evi" projesini başlattı. Evidea, hayvanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için Petlebi ile de iş birliği yaparak sokak köpeklerine mama, battaniye ve yatak sağlıyor. Kedi Evi Projesi kapsamında, hayvanların daha iyi yaşam koşullarına sahip olmalarını amaçlayan firma ilk adım olarak ihtiyaç duyulan bölgelerde kedi evleri inşa etti. Bu evler, sokak kedilerinin barınma ihtiyacını karşılamak ve onları koruma altına almak amacıyla hayata geçirildi.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sokak köpeklerini de unutmaması takdire şayan bir adım olarak öne çıkıyor. Petlebi iş birliği ile Tuzla Tepeören'deki köpekler için mama dağıtımı yapıldı ve battaniye ile yatak yerleştirildi. Ayrıca, hayvanların sadece fiziksel ihtiyaçlarını değil, sevgi ve ilgiye de ihtiyaç duydukları unutulmadı.