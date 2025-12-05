GUHEM’de engelli çocuklara uzay ve bilimle buluşturan özel program

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren Bursa AB Bilgi Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) anlamlı bir etkinliğe imza attı. “Yıldızlara Dokunan Eller” adıyla düzenlenen programda engelli çocuklar, uzay ve bilim temalı uygulamalarla deneyimleyerek öğrenme fırsatı buldu.

Bilime erişimde eşitlik vurgusu

Etkinlik, Avrupa Birliği’nin engelli bireylerin toplumsal yaşama eşit ve aktif katılımını hedefleyen Engellilik Eylem Yol Haritası ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirildi. Program kapsamında çocuklar; interaktif deneyler, uygulamalı bilim etkinlikleri ve uzay temalı çalışmalarla bilime temas etti. Etkinliğe BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay başta olmak üzere BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç da katıldı.

“GUHEM erişilebilir bir bilim merkezi”

Programla ilgili değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, GUHEM’in kapsayıcı yapısına dikkat çekerek, “BTSO’nun en vizyoner projelerinden biri olan GUHEM’de engelli evlatlarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın eğitim süreçlerini ve toplumsal yaşamdaki yerini desteklemek hepimizin sorumluluğu” dedi.

Burkay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen GUHEM’in, çocuklara erişilebilir bilim deneyimleri sunduğunu vurgulayarak, “Uzay ve havacılık faaliyetleri yeni neslin hayallerini şekillendiriyor. Bursa AB Bilgi Merkezimizle gerçekleştirdiğimiz bu program, çocuklarımızın bilime dokunmasını ve hayal güçlerini geliştirmesini sağlayan çok kıymetli bir buluşma oldu” ifadelerini kullandı.