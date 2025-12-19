Gündoğdu Vakfı'ndan Adana’da sosyal sorumluluk fuarı

Gündoğdu Vakfı öncülüğünde Dr. Gökhan Gündoğdu Müzesi’nde gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk Fuarı, öğrencileri sosyal sorumluluk projeleriyle tanıştırdı. Fuarın açılışında konuşan Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, “Birlikte çevremize daha duyarlı ve daha güçlü bir toplum olabiliriz” diyerek etkinliğin önemine dikkat çekti.

14 kurum tek çatı altında

Fuarda AFAD, Kızılay, Yeşilay, LÖSEV, TEMA Vakfı, SAR Arama Kurtarma, DOHAYKO, Türk Hava Kurumu ve Hatay’ı Yaşat uygulaması başta olmak üzere 14 sivil toplum kuruluşu stant açtı. Kurum temsilcileri yürüttükleri çalışmaları öğrencilere ve ziyaretçilere anlatarak gönüllülük faaliyetlerine katılım çağrısında bulundu.

Deprem dayanışması

Fuarda, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Adana’da yürütülen dayanışma çalışmaları da gündeme geldi. Hatay’ı Yaşat Proje Yöneticisi Samet Aydın Çiftçi, Gündoğdu Vakfı’nın deprem sonrası sağladığı destekleri hatırlatarak, Hatay’daki yaşamı ve ihtiyaçları görünür kılan mobil uygulamayı tanıttı.

Gönüllülük bilinci geleceğe taşınıyor

Dr. Gökhan Gündoğdu, fuarın kurum içinde ve toplum genelinde sosyal etki bilincini güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, gönüllülük kültürünü özellikle gençler aracılığıyla geleceğe taşımayı hedeflediklerini vurguladı.