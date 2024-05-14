Hasan Can Kaya - Cem Yılmaz polemiğinde son perde! Zeytin dalı uzattı

Hasan Can Kaya - Cem Yılmaz gerginliğinde son perde… Cem Yılmaz geçen haftalarda stand-up gösterisinde Hasan Can Kaya’yı tiye almıştı.

Yılmaz, gösterisine Gebze’den gelen seyircilere yönelik “Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi” diye espri yapmış ve ünlü komedyenin ‘Konuşanlar’ programında küfürlü konuşmasını taklit etmişti.

Hasa Can Kaya da Yılmaz’ın eleştirisine “Oyuna benim yerime veteran komedyenlerden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış yine de çabasını takdir ettim” diye yanıt vermişti.

Hasan Can Kaya son açıklamasında Cem Yılmaz’a zeytin dalı uzattı. Hasan Can, “Ben komedyen büyüklerimle ilgili gayet saygılı, sevgi dolu konuşuyorum. Yani zaten böyle güzel bir meslek, herkes kendi kitlesiyle mutlu. Böyle futbol gibi, spor branşı gibi veya Survivor gibi kapışılan bir alan değil yani kapışmanın gereği olan bir alan değil. Tadında yani bence şakalaştık, bitti. Ben açıkçası öyle bakıyorum” ifadelerini kullanmıştı.