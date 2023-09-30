Işıldayanlar Konferansı, kadınların gücünden ilham alıyor

Işıldayanlar Konferansı, kadınların gücünü ve potansiyelini ortaya çıkarmayı motto edinen, sürdürülebilir bir dönüşüm platformu olarak ikinci kez Zorlu PSM’de gerçekleşti. Konferansta, ilham veren hikâyeleriyle iş, sanat, spor, sivil toplum dünyasının önde gelen, rol modeli olan kadınların deneyimleri ve yol hikayeleri paylaşıldı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak için önemli bir platform olma misyonunu sürdüren Işıldayanlar Konferansı, kadınların sadece güçlenmesine değil, topluma ve çevreye olumlu katkılar sağlama hedefine de sadık kalıyor. Böylece kadınların başarılarına ışık tutarak, gelecekte daha fazla kadının kendi potansiyellerini keşfetmesine ve ışıldamasına ilham vermeye devam ediyor.

Canlı yayını 16 bin 942 kişi izledi

Aralarında oyuncu Demet Akbağ, Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen Türkiye'nin ilk kadın yüzücüsü Aysu Türkoğlu, sanatçı Karsu, yemek yazarı Refika Birgül, milli sporcular Meryem Boz, Ayşe Begüm Onbaşı ve Sümeyye Boyacı, İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Mert Fırat, Denizbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Ateş, Mastercard Doğu Avrupa Bölge Başkanı Yasemin Bedir, L’oreal Türkiye Lüks Divizyon Genel Müdürü Ufuk Batur’un da bulunduğu ve her biri kendi alanında öncü olan 56 konuşmacının yer aldığı konferansı Masters of Ceremony olarak Yekta Kopan ve Burcu Hakyemez yönetti. Konferansa 862 katılımcı ilgi gösterirken, gerçekleştirilen canlı yayını ise 16 bin 942 kişi izledi.

Akbağ, mesleğinin önemli dönüm noktalarını paylaştı

Işıldayanlar Konferansı’nın onur konuğu olarak kapanış konuşmasını yapan Demet Akbağ’a kadınların toplumsal yaşamdaki rolünü sorgulatan ve bu alanda farkındalık yaratan oyunculuklar sergileyerek, sanata olduğu kadar toplumsal cinsiyet alanına da sunduğu katkılar dolayısıyla özel bir ödül takdim edildi. Akbağ, konuşmasında ailesindeki güçlü kadınlar, sanatçı Yıldız Kenter de dâhil olmak üzere kendisine rol-modeli olan isimleri, mesleğinin dönüm noktalarını paylaştı ve kendi yaşam yolculuğunun da genç kuşağa ilham olması, onların da ışıldaması temennisinde bulundu.

Tüm kadınların ışıldaması için çalışılıyor

Konferansın misyonunu koruyarak ve güçlenerek yoluna devam ettiğini belirten Oggusto Kurucusu Özlem Güsar; “Toplumun yarısını oluşturan kadınların geride kaldığı bir ülkenin ilerlemesi mümkün olamaz. Bu bilinçle ışıldayan kadınların diğerlerine rol-modeli olduğu ve tüm kadınların güçlenerek ışıldadığı bir Türkiye için iki yıldır aralıksız çalışıyoruz. Bu yıl hedefimizde toplumsal cinsiyet alanında daha büyük bir etki ve dönüşüm yaratmanın yeni çözüm yollarını keşfetmek vardı. Her biri kendi alanında yıldızlaşmış konuşmacılarımız bu kapsamda bizlere önemli reçeteler verdiler. Böylece güçlenerek yolumuzda ilerleyeceğimize inancımız tam. Aynı zamanda gelecek yıl bağımsız ve saygın bir jürinin yönetiminde Işıldayanlar Ödülleri’ni de hayata geçireceğiz. Böylece toplumsal cinsiyet alanında en iyi örnekleri daha görünür kılarken, yenilerinin yaratılması için de ‘Kutup Yıldızı’ olacağız” dedi. Oggusto liderliğinde düzenlenen Işıldayanlar Konferansı, kadınların sürdürülebilir gelişimini misyon olarak benimseyen sivil toplum kuruluşlarının stratejik ortaklığında gerçekleşiyor. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), Yeniden Antakya Platformu, Yeniden işbaşı Yapan Kadınlar Platformu’nun (Yeniden Biz Vakfı) konferansa değer katıyor.

Konferansın sadece ilham vermekle kalmayıp, genç kadınlara da fayda sağladığını gösteren birçok inisiyatif bulunuyor. Wtech tarafından sağlanan Robotik Süreç Otomasyonu Eğitimi, genç kadınların teknoloji alanındaki yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacak. Ayrıca, değerli sanatçı Mehmet Sinan Kuran tarafından tasarlanan bir eserin eşarba dönüştürülmesi ve satışıyla elde edilen gelir, Yeniden Biz Vakfı’na bağışlanacak.20 kadına, bir ay süreyle, Robotik Otomasyon Süreci ve Soft Skills eğitimleri organize edilecek ve dijital sertifika verilecek.