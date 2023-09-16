İzmir’de yeni deneyim merkezi: Arkas Arcademia

Arkas Arcademia, Arkas Akademi’nin 15 yıllık birikim ve tecrübesiyle iş dünyasına yönelik ekonomik, kültürel ve kişisel gelişim odaklı eğitim ve etkinliklerin yanı sıra kurumsal ağırlamalara yönelik hizmet sunacak yeni nesil bir deneyim merkezi. Geçtiğimiz aylarda Arkas Holding tarafından restorasyonu tamamlanarak topluma yeniden kazandırılan Arkas Mattheys Köşkü yerleşkesi içinde yer alan Arkas Arcademia’nın Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ev sahipliğinde gerçekleştirilen lansmanında Arcademia Club Card sahibi özel kurum ve kuruluşların yöneticileri bir araya geldi.

Kaliteli insan kaynağı önemli

Gecede konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, “Şirket içi eğitim, bizim Arkas olarak çok önem verdiğimiz bir konu. 15 sene önce Arkas Akademi’yi kurduk. Türkiye ve yurtdışındaki yöneticilerimizi yetiştirmek için çok efor sarfettik. Türkiye’den beyin göçü artarken ve kaliteli insan kaynağı yetiştirmek ve elde tutmak çok önemli iken Arkas Arcademia’yı eğitim amaçlı kullanmak istedim. Tüm Ege şirketleri olarak birleşip eğitim ihtiyaçlarımızı ortak karşılayacağımız bir yer olarak Arkas Arcademia’yı açtık. Amacımız insan kaynakları yöneticilerimizin ve takımların beraber çalışması ile kendi başımıza ulaşamayacağımız eğitim kalitesine hep beraber ulaşabilmeyi amaçlıyoruz. Umuyorum burası yöneticilerimizi hep beraber yükseltmemiz için bir ortam olur ve Ege şirketleri olarak beraberce çalışıp Türkiye’ye örnek olabiliriz” diye konuştu. Konuşmanın ardından konuklar, lansmanın gerçekleştiği Mattheys Köşkü’nün özel hikayesini ve tarihini paha biçilemez anlatımıyla tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç’tan dinledi: Arkas Ailesi deyince benim aklıma ilk gelen şeyler; kültür, zarafet ve tarihe sahip çıkma. Zaten burada da bunu çok güzel yansıtmışlar ve 2018’de başlayan restorasyonun ardından Cumhuriyet’in 100. Yılında İzmir’e kazandırılan bu köşk İzmir’in ortasında bir vaha” diyerek köşkün tarihi hakkında bilgiler verdi. “John Maltass, 1780 yılında Patersonlar’dan satın aldığı ve yazlık olarak yeniden inşa ettirdiği evi, 1840 yılında kızı Eugenie Wood’a miras olarak bırakmıştı. Eugenie Wood, İzmir’deki İngiliz hastanesine başhekim olarak gönderilen Dr. Charles Wood ile evlenmişti. Çiftin yedi çocuğundan sadece Hortense Wood evlenmedi ve 1924’te ölene kadar yeğeni Fernand de Cramer ile birlikte baba evinde yaşamaya devam etti”.