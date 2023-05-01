İzmit Körfezi'nde su kalitesine yakın takip
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin su kalitesinin izlenmesi için Körfez’e akan 12 derenin su kalitesini izliyor. TÜBİTAK-MAM ile yürütülen ‘İzmit Körfezi Su Kalitesinin İzlenmesi Projesi’ kapsamında Tübitak tarafından Marmara Denizi’nden düzenli olarak örnekler alınıp, su kalitesi takip ediliyor.
Kocaeli
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin su kalitesinin izlenmesi için Körfez’e akan 12 derenin su kalitesini izliyor. TÜBİTAK-MAM ile yürütülen ‘İzmit Körfezi Su Kalitesinin İzlenmesi Projesi’ kapsamında Tübitak tarafından Marmara Denizi’nden düzenli olarak örnekler alınıp, su kalitesi takip ediliyor.
İzmit Körfezi'nin etrafını ileri biyolojik arıtma tesisleriyle donatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni eski günlerine döndürüyor. Her geçen gün mavi bir görünüme kavuşan İzmit Körfezi'nin deniz suyu kalitesine olan etkilerini izleyebilmek ve buna yönelik güncel veri sağlayabilmek amacı ile 2007 yılından bu yana “İzmit Körfezi Su Kalitesinin ve Karasal Girdilerin İzlenmesi ve Kirliliğin Önlenmesine Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi” projesi TÜBİTAK-MAM ile birlikte yürütüldü.
6 deniz istasyonu, 4 mevsim takip ediliyor
Proje kapsamında İzmit Körfezi’nde bulunan 6 deniz istasyonundan 4 mevsim örnekler alınıyor. İzmit Körfez’inde elde edilen veriler bütünleşik su kalitesi değerlendirme çalışmalarına nitelikte bir veri altlığı oluşturdu. TÜBİTAK MAM tarafından yürütülen söz konusu projenin sonuçları TÜBİTAK MAM heyeti tarafından bilgilendirme toplantısı halinde her yıl düzenli olarak Büyükşehir Belediyesine bildirildi. Ayrıca çalışma kapsamında İzmit Körfezi özelinde yıl içerisinde bir çalıştay düzenlenmesi hedefleniyor. Canlı popülasyonu giderek artan Körfez’de deniz canlılarının yanında gözlemlenen kuş sayışı da her yıl artıyor.