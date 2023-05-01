İzmit Körfezi'nde su kalitesine yakın takip

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediye­si, İzmit Körfezi’nin su kalite­sinin izlenmesi için Körfez’e akan 12 derenin su kalitesini izliyor. TÜ­BİTAK-MAM ile yürütülen ‘İzmit Körfezi Su Kalitesinin İzlenmesi Projesi’ kapsamında Tübitak tara­fından Marmara Denizi’nden dü­zenli olarak örnekler alınıp, su kali­tesi takip ediliyor.

İzmit Körfezi'nin etrafını ileri biyolojik arıtma tesisleriyle do­natan Kocaeli Büyükşehir Bele­diyesi, İzmit Körfezi'ni eski gün­lerine döndürüyor. Her geçen gün mavi bir görünüme kavuşan İzmit Körfezi'nin deniz suyu kalitesi­ne olan etkilerini izleyebilmek ve buna yönelik güncel veri sağlaya­bilmek amacı ile 2007 yılından bu yana “İzmit Körfezi Su Kalitesi­nin ve Karasal Girdilerin İzlen­mesi ve Kirliliğin Önlenmesine Yönelik Önerilerin Geliştirilme­si” projesi TÜBİTAK-MAM ile birlikte yürütüldü.

6 deniz istasyonu, 4 mevsim takip ediliyor

Proje kapsamında İzmit Körfe­zi’nde bulunan 6 deniz istasyonun­dan 4 mevsim örnekler alınıyor. İz­mit Körfez’inde elde edilen veriler bütünleşik su kalitesi değerlendir­me çalışmalarına nitelikte bir veri altlığı oluşturdu. TÜBİTAK MAM tarafından yürütülen söz konu­su projenin sonuçları TÜBİTAK MAM heyeti tarafından bilgilendir­me toplantısı halinde her yıl düzenli olarak Büyükşehir Belediyesine bil­dirildi. Ayrıca çalışma kapsamında İzmit Körfezi özelinde yıl içerisin­de bir çalıştay düzenlenmesi hedef­leniyor. Canlı popülasyonu giderek artan Körfez’de deniz canlılarının yanında gözlemlenen kuş sayışı da her yıl artıyor.