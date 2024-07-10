Kadir İnanır'ın sağlık durumunda sıcak gelişme: Yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır 24 Mart’ta evinde rahatsızlanmış ve Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kadir İnanır’ın beyin damarlarında oluşan pıhtı nedeniyle Beykoz'daki evinde inme geçirdikten sonra bilinç kaybı yaşadığı açıklanmıştı.

Hayat arkadaşı Julide Kural, Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri açıkladı.

* Fizik tedavi merkezinde tedavimiz devam ediyordu ancak akciğerinde görülen hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye döndük.

* Bu süreçte asla eve gitmedi. Bir hastaneden diğer fizik tedavi hastanesine geçiş yapmıştık. Yoğun bakımda üçüncü gündeyiz ama tedbir amaçlı.

* Çok uzun süre hastanede olması sebebiyle doktorları titiz davranıyor. Büyük bir rahatsızlık değil, entübelik de bir durum yok.