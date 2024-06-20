Kıyma dizisinin setine silahlı saldırı: Oyuncu Cengizhan Yurdutek başından yaralandı

'Sıfır Bir' dizisinin final yapmasının ardından Blu TV'de yayınlanmaya başlayan 'Kıyma' dizisinin İstanbul Kartal'daki setine silahlı saldırı düzenlendi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kartal'daki Be Platoları'ndaki sete giden bir grup, sahne provasına başlamak üzere hazırlık yapan oyuncu ekibine ateş açtı.

Dizinin Cengo rolüyle tanınan oyuncularından Cengizhan Yurdutek, silahlı kişiyi fark edip kendini bankın arkasına attı. Yurdutek bu sırada başını sıyıran mermi nedeniyle yaralandı.

Dizi ekibi 5 kurşun sıkan saldırganların peşine düştü, ancak yakalayamadı. Olay yerine giden sağlık ekipleri kanlar içinde kalan Cengizhan Yurdutek’in tedavisini yaptı.

Polis olay yerinde inceleme yaptı ve ifadeleri aldı.

Bugün işlerinin başına geri dönen dizi ekibi olayın kendilerine değil, platoya yönelik olduğunu söyledi.

Kadri Beran Taşkın’ın yönettiği, görüntü yönetmenliğini Orkun Göntem’in üstlendiği dizinin 4. sezon çekimleri yapılıyor.

Cengizhan Yurdutek kimdir?

Sinema ve dizi oyuncusu Cengizhan Yurdutek, Adana Seyhan’da doğdu. Rol aldığı ilk dizi 2017 yılında Sıfır Bir oldu. Bu dizi sayesinde ünlü olan oyuncu, Sıfır Bir dizisinin devamı sayılan Sokağın Çocukları dizisinde de rol aldı. 2020’de Sıfır Bir’in sinema filmi versiyonunda da oynadı. 2022’de rol aldığı Kıyma dizisinde Poyraz karakterini canlandırdı.